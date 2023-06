En un acto que ha dejado a todos sorprendidos, el ex futbolista Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía Martin, rompieron finalmente su discreción al besarse apasionadamente a la salida del juzgado. Este gesto de amor público llega justo después de haber solicitado una orden de alejamiento contra el periodista Jordi Martin, quien según la pareja los habría acosado.

La relación Gerard Piqué y Clara Chía estuvo marcado por la polémica desde el inicio, por la separación del futbolista y Shakira, tras la supuesta infidelidad del pelotero contra la joven relacionista pública de ahora 24 años. En ese sentido, la pareja evitó darse muestras de afecto en público, pero al parecer han decidido no hacer caso a las críticas y mostrar su amor.

La agencia ‘The Grosby Group’ compartió una serie de fotografías en las que se puede apreciar claramente el apasionado beso entre Gerard Piqué y Clara Chía e incluso las manos de la joven se habrían dejado llevar por la pasión por la forma en que sujeta al futbolista. Las imágenes capturan el momento en el que la pareja se muestra unida y en la que al parecer celebran la orden de alejamiento que obtuvieron por parte del juez.

Este inesperado acto público de amor ha generado una gran atención mediática y ha dado lugar a especulaciones, especialmente porque llega en medio de los rumores sobre una supuesta relación entre la ex pareja del futbolista, Shakira, y el reconocido piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, pues hasta el momento el ex defensa del FC Barcelona no ha comentado nada al respecto más que una mueca de incomodidad sobre el tema junto a sus amigos.

