¡Ya no se esconden! El ex futbolista Gerard Piqué y Clara Chía ahora se lucen juntos en diferentes eventos, y es que la pareja fue vista en el último concierto de la banda británica Coldplay en Barcelona. al parecer ya no hacen caso a las críticas y ahora lucen su amor abiertamente al público pese a las críticas.

La pareja habría preferido dejar atrás la polémica que provocó ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira, y centrarse en disfrutar de su relación sin el miedo a que dirán. En medio de los rumores de un posible compromiso y futura boda entre el futbolista y la joven de 24 años, ambos personajes decidieron llegar de la mano al concierto de la banda de Chris Martin.

Aunque la pareja estuvo acompañada por algunos amigos se mostraron “enamorados” el uno del otro mientras caminaban de la mano rodeados de la prensa. Ambos se lucieron con un estilo urbano, no muy común en el futbolista, pues hace algunas semanas confesó que Clara Chía era quien le escogía la ropa. ¿Será que Clara Chía intenta rejuvenecer al futbolista por medio de la ropa? .

Clara Chía y Gerard Piqué en concierto de Coldplay





Sin embargo, la presencia de la pareja en el concierto marca un antes y un después en su relación, pues no hace poco preferían mantener un perfil bajo para evitar a la prensa, pero ahora lo hacen frente a los ojos de todos y en eventos públicos de gran congregación.

Tal parece que la pareja ya no presta atención a las críticas ni polémicas entre el futbolista y la cantante colombiana y ahora se dedican solo a su relación sin hace caso a nadie que los critique por el escandaloso inicio de su relación. La pareja también fue captada por el público que asistió al recital y publicaron el video en TikTok.

