Ethel Pozo entrevistó en exclusiva para “América Hoy” a Carlos Vives, y no desaprovechó la oportunidad para consultarle al cantante sobre la polémica que se ha creado a raíz del “like” que le dio a la fotografía de Gerard Piqué y Clara Chía, siendo él un amigo querido de Shakira.

Recordemos que al artista colombiano le llovieron innumerables críticas de los cibernautas, quienes lo acusaron de haber “traicionado” a su compatriota, al prácticamente avalar el romance del exfutbolista del Barcelona con la relacionista pública.

Respecto a este acontecimiento, Carlos Vives señaló que el “me gusta” en la foto de Piqué no fue intencional, sino que fue una persona de su equipo quien habría, por error, cometido dicha acción.

“T engo gente que trabaja para eso... ¿Cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Pero no, eso fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Porque cuando a mí me comentaron, yo dije alguien tiene que revisar, me imagino, cosas y ¡pin! (dieron like) y ya me metieron en un lío”, expresó.

Por otra parte, el cantante colombiano no pudo evitar mencionar su asombro frente al ‘hate’ que habría recibido por parte de los seguidores de Shakira. “Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima, eso es lo que hay” , finalizó diciendo.

