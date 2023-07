La guerra está declarada entre Greissy Ortega y Milena Zárate. La colombiana está furiosa porque su hermana mayor puso en tela de juicio su labor como madre y afirmar que vio a sus tres sobrinos “abandonados”, sucios y con piojos.

Greissy, quien permanece en Estados Unidos tras perder los pasajes que gestionó ‘Magaly TV La Firme’, anunció que denunciará penalmente a su hermana.

“Esa no ha vivido conmigo y cuando he ido (a visitarla) siempre estuve al pendiente de ellos, pero no puede ponerse a hablar así. Que se calle en serio porque llegando a Lima le pondré una denuncia, que muestre pruebas donde yo los llevaba mas vividos, jamás”, dijo en una conversación con un reportero de ‘América HOY’.

Consideró que Milena está “pisoteando” a sus hijos a especular sobre un presunto maltrato. “A mi me dolió traerlos al mundo para que venga una deslenguada y hable porque tiene una boca bien grande para meterse con 3 niños que no tienen la culpa de tener esa clase de tía. Llegaré por lo legal hasta las las últimas consecuencias”.

Greissy también cuestionar maternidad de Milena

Greissy Ortega le pagó con la misma moneda a Milena Zárate y también cuestionó su labor como madre:

“Con 43 años y ahora se mete con niños que no se pueden defender, ¿yo acaso me meto con ella? para pendiente de hijos ajenos ¡que cuide a la hija!, qué fácil es encargársela a mis hermanos o a mis papás o contratar una nana”.

Greissy Ortega en nueva pelea contra su hermana Milena Zárate

TE PUEDE INTERESAR