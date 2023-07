Durante la tarde del martes 18 de julio Greyssi Ortega decidió usar el programa de Lady Guillén como trinchera para defenderse de las pruebas de Magaly Medina quien se encontraba indignada al ser engañada por la colombiana para conseguir cuatro pasajes de avión que nunca usó.

Según contó Greyssi Ortega, ella no tenía la seguridad de que la dejaran entrar a Perú si tomaba el vuelo que le consiguió Magaly para que regrese con sus hijos y contó que ya habían averiguado todo antes de que se compren los pasajes, por lo que la colombiana contó serían solo excusas: “Tú crees que nosotros irresponsablemente te haríamos los trámites para que te quedes en el aeropuerto con tus hijos, hasta para mentir hay que saber y no digas pachotadas”.

Durante el programa de Lady Guillén, la colombiana contó que estaría regresando a Perú la semana que viene y que conversó con el empresario que contactó el equipo de Magaly Medina para cuadrar todo, pero esto también sería falso y la ‘urraca’ lo reveló así: “Cómo vas a regresar a Perú en una semana, hasta en eso mientes, porque este empresario también sabe cómo eres y vas a tener que pedirle a Ítalo que te los pague o algún otro tonto”.

Magaly le hace advertencia a Greyssi Ortega

Finalmente Magaly Medina decidió hacerle una fuerte advertencia a Greyssi Ortega, quien habría desperdiciado cientos de dólares en los pasajes que de buena fe consiguió la producción de la ‘urraca’ al oír el llamado de auxilio y los llantos de los hijos de la colombiana: “A mí me agarras de tonta una sola vez, mírame bien, a mí no me vuelves a manipular, no te vuelvo a creer, anda búscate otros tontos que te ayude y esos pasajes ya los perdiste”.

