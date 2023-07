Una vez más Greyssi Ortega es foco de polémicas y críticas en su contra y esta vez decidió responderle a su hermana Milena Zárate, quien la acusó de no criar bien a sus hijos, pero entre su respuesta reveló algo que no estaría funcionando en su familia.

Tras plantar a Magaly Medina y los pasajes que consiguió para que regrese de Estados Unidos junto a sus hijos, Greyssi Ortega eligió el programa de Lady Guillén como nueva trinchera y no dudó en disparar en contra de su hermana, revelando algo que muy pocos conocían y que podría involucrar a su esposo.

Todo sucedió cuando Greyssi Ortega rechazó tajantemente que esté criando mal a sus hijos, como dice Milena Zárate y se defendió: “Se ha metido con algo muy importante para mí, alguien que nadie me ayudó a criar, que son mis hijos, desde el mayor hasta la última, nadie me ayudó a criar, nadie me mandó ni un sol para ellos (...) Esto no lo voy a dejar así, así toque romper el chanchito, pero esto no se va a quedar así”, sin darse cuenta la colombiana dejó entrever que ni su esposo la habría ayudado en cuidar a sus tres pequeños.

Greyssi Ortega alista denuncia en contra de Milena Zárate

La venganza de Greyssi Ortega a las declaraciones de Milena Zárate sería inminente y llegaría de forma legal y dejó esta advertencia para su hermana: “Estoy viendo con mi abogado el ponerle una denuncia a Milena, y esas cositas (...) No es tanto por el dinero, sino que ahora estoy llena de mucha rabia”.

