La presentación del libro ‘Los genios’ basado en la relación amical y posterior enemistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se hizo en Perú y su autor, Jaime Bayly estuvo presente para sus seguidores, quienes no dudaron en hacer largas colas para poder recibir una firma del escritor quien fue entrevistado por una reportera de ‘Amor y Fuego’.

Tras una ronda de preguntas sobre la situación política y social del Perú, la reportera de ‘Amor y Fuego’ intentó comprometer al escritor para que esté presente en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre y el escritor no tuvo ningún problema en chotear a los conductores de espectáculos: “Eso lo veo más difícil”.

Jaime intentó explicar por qué es muy poco probable que él esté en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Me he vuelto muy holgazán, muy perezoso, no me gusta ir a la televisión, no me gusta que me maquillen, estoy más gordo, la gente se burla de mí, se ríe”.

El entrevistador y escritor peruano aprovechó además para felicitar a sus compañeros de canal y resaltando que es muy poco probable que esté en su set: “Les mando besos y abrazos, les quiero mucho a Rodrigo y a Gigi, pero no prometo caerles”, además les recomendó leer su nueva novela.

Rodrigo González entre risas reconoció la importancia del escritor peruano y le agradeció por su sinceridad al ser choteados: “Gracias por su sinceridad”.

