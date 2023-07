La exrockera estuvo presente en el set de ‘Amor y Fuego’ donde comentó todo sobre su reciente riña mediática con el Cuto Guadalupe y de paso contó detalles de su vida y entre ellos era imposible que no toquen el tema del OnlyFans, logrando que Leslie Shaw revele cuánto gana actualmente con dicha plataforma.

En medio de la conversación salió al aire la reciente declaración de Nicola Porcella donde revela haber gastado su dinero de mala forma cuando estuvo en su apogeo de Esto es Guerra y Leslie marcó distancia con los comportamientos que tuvo el ‘chico reality’: “Yo siempre he sido organizada con mis gastos, tengo dos propiedades, tengo mis carritos. Siempre he ahorrado, siempre me organizo y cuando me sobra alguito me compro roba bonita o alguito”.

Cuánto gana Leslie Shaw en OnlyFans

Al hablar de economía, Gigi Mitre recordó que Leslie Shaw fue una de las primeras famosas peruanas en incursionar en OnlyFans y decidió preguntarle a la cantante si aún tenía dicha fuente de ingresos y la rubia afirmó que sí, pero la competencia produjo que tenga menos suscriptores: “Hay un montón de chicas que están haciendo otro contenido y yo no hago contenido explícito”.

Minutos más tarde, Leslie afirmó que la suscripción a su perfil de Instagram tiene el costo de 15 dólares mensuales y actualmente tendría entre 120 a 150 suscriptores por mes, lo que daría un monto mensual aproximado de $ 2,250 (Dos mil doscientos cincuenta dólares) que en Perú con el actual cambio de dólar sería un aproximado de S/8,500 (Ocho mil quinientos soles), monto que animó a Gigi Mitre y a Rodrigo González.

