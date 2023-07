El ex conductor de televisión y siempre controversial Jaime Bayly habló de la lamentable muerte del querido y recordado actor peruano Diego Bertie. En el video promocional del programa ‘Magaly TV La Firme’, el escritor asegura que la pronta partida del actor aún le duele.

“ De haber sabido que él estaba pensando en quitarse la vida, hubiera tratado de verlo o de ayudarlo ”, declaró el ex conductor del ‘Francotirador”. Además, señala que aún diente dolor la partida del también cantante. “ Es un tema que me duele mucho, todavía me duele muchísimo ”, agregó notablemente sentido.

