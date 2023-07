¿Obediente? El regreso de los hijos de Shakira a España para pasar tiempo con su padre, Gerard Piqué le habría traído varios problemas al ex futbolista. Como se recuerda, la cantante colombiana regresó a tierras ibéricas y desde su llegada apuesto algunas condiciones al ex defensa del FC Barcelona que el ex deportista habría acatado.

Como se recuerda, la ex pareja tuvo un pequeño enfrentamiento hace algunas semanas, y es que Shakira no habría permitido que sus hijos asistan a la boda de su tío, Marc Piqué, porque quería evitar todo contacto de los menores con Clara Chía, actual pareja y supuesta ‘manzana de la discordia’ entre el español y la colombiana. Sin embargo, al parecer tendrían las cosas claras y el ex futbolista aceptó los términos de la cantante.

¿Qué condición le habría puesto Shakira a Gerard Piqué?

Como se mencionó antes, Shakira quiere evitar lo más posible el contacto de sus hijos, Milan y Sasha con Clara Chía y en ese sentido, la interprete habría condicionado la presencia de los niños en algunos eventos de sus padre si es que la actual pareja del ex futbolista estaba presente.

Medios de espectáculos españoles como el programa, “Mamarazzis” reveló que Gerard Piqué habría asistido a la boda de uno de sus amigos acompañado de sus hijos, pero sin la presencia de Clara Chía, por lo que al final si habría aceptado las condiciones de la cantante colombiana.

“ Clara Chía fue la gran ausencia del día ”, indicó la periodista Lorena Vásquez, quien también revelo que a la ceremonia también asistieron los padres del ex futbolista, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes no tendrían una buena relación con Shakira.





