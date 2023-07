Shakira ha lanzado su nuevo videoclip titulado ‘Copa vacía’, en el cual se presenta disfrazada de sirena y parece relatar las dificultades que ha enfrentado en su relación con Gerard Piqué, antes de que se conociera públicamente su vínculo con Clara Chía. El tema ha generado gran expectativa y se ha convertido rápidamente en tendencia desde su lanzamiento. A continuación, descubriremos de qué trata la canción y si realmente Piqué ha sido una inspiración para la artista.

En el videoclip de ‘Copa vacía’, Shakira colabora con Manuel Turizo y crea una especie de película al estilo de ‘La sirenita’. En las letras de la canción, la artista expresa su descontento en la relación, insinuando que ha experimentado dificultades y enfriamiento en el amor. Desde los primeros versos, como “Lo ves, así, a este ritmo no puedo seguir / ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, Shakira parece suplicarle a su pareja que la ame como antes.

Si bien no queda claro si Shakira está lanzando un ataque directo hacia Piqué en su nuevo sencillo, sí hay indicios de las dificultades que ha enfrentado en su relación. En la letra, menciona: “Porque no quieres cuando yo quiero / estás más frío que el mes de enero / pido calor y no das más que hielo”. Estas palabras podrían reflejar el distanciamiento y la falta de reciprocidad emocional en su vínculo.

