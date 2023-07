Giuseppe Benignini rompió su silencio y arremetió con todo contra Carlos Cacho, quien en los últimos días lo ha criticado duramente y asegurado haber tenido con affaire con él. La ex pareja de Michelle Soifer explotó en redes sociales y desmintió al reconocido maquillador al mostrar sus conversaciones en Instagram.

El modelo extranjero tuvo duros calificativos contra el el estilista a quien tildó de acosador y acusó de mandarle mensajes fuera de lugar. Además, Giuseppe Benignini habló de la supuesta “ayuda” que Carlos Cacho le habría dado . En esta nota del Diario OJO te contamos todos los detalles.

¿Cómo “ayudó” Carlos Cacho a Giuseppe Benignini?

Como es sabido, Giuseppe Benignini mejor conocido como el ‘Principito’ es un modelo venezolano que llegó a nuestro país y mantuvo una fugaz relación amorosa con Michelle Soifer. Sin embargo, al ser extranjero debía tramitar su carnet de extranjería para poder trabajar.

En ese sentido, Giuseppe Benignini reveló a través de sus redes sociales que Carlos Cacho lo ayudó a conseguir dicho documento más rápido gracias a un supuesto contacto en las oficinas de Migraciones. Sin embargo, el modelo indica que el maquillador habría querido tener “algo” con él por ayudarlo pero que no lo consiguió.

“ La supuesta “Ayuda” que él me hizo, fue hablar con la encargada de Migraciones en ese momento, manipular el sistema para que a mí me pudieran dar mi carnet de extranjería más rápido (porque ya yo lo tenía en proceso igual) solo que iba a demorar un poquito más de tiempo, esa fue la gran “Ayuda” que él me hizo. Pero clarooo, no lo hizo de gratis. Ya ustedes mismos se pueden imaginar que quería él. Él me hizo ese “favor” pensando que podía tener algo conmigo ”, escribió el Giuseppe Benignini.

“ Por esa “AYUDA” que él hizo tengo que vivir suplicándole y agradecido de por vida con él? claro cómo NO consiguió lo que quería se molesto ”, agregó.

Giuseppe Benignini revela la "ayuda" que le dio Carlos Cacho

