Mafer Portugal y su padre el cantante Tommy Portugal estarían una vez más enfrentados, y es que la joven reapareció frente a cámaras para indicar que la relación con su progenitor no ha mejorado y aprovechó la oportunidad para exponerlo y acusarlo de no estar presente en su debut como cantante.

La joven artista visitó el set del magazine ‘Préndete’ en la última edición del magazine que conduce Karla Tarazona y ‘Metiche’ para ‘echar’ de su padre , a quien anteriormente denunció por no querer darle su apellido. En esta nota del Diario OJO te contamos todos los detalles.

Mafer Portugal revela que su padre no se presentó en su debut como cantante.

Para sorpresas de todos, la hija del cantante peruano Tommy Portugal, Mafer Portugal fue la invitada especial del programa ‘Préndete’ donde promocionó su nueva canción “No le digas amor”, el primer sencillo que marca el inicio de su carrera como cantante.

El conductor el espació, ‘Metiche’ le preguntó a la joven artista si su padre estuvo presente en su presentación, pero para sorpresa de todos Mafer confirmó que su progenitor no se presentó aunque no descartó la posibilidad de hablar con él en el futuro. “ Va a haber un momento para que él me pueda escribir y que esté feliz ”, explicó.

Por otro lado, Mafer Portugal dijo estar contenta por la que gente que asistió y la apoyó en tan importante momento de su vida. “ Estoy feliz de la gente (que estuvo presente). Hubo mucha gente que me estuvo apoyando. Estoy agradecida con toda la gente que me estuvo apoyando, mi equipo, Karla (Tarazona) también estuvo. Estuvo mucha gente que me quiere y que creo que disfrutó el show ”, comentó al artista.





