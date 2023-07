Tras el llamado de auxilio de Greyssi Ortega quien pedía ayuda para volver a Perú tras ser golpeada por Ítalo Villaseca, las alarmas de que la colombiana estaría viviendo una relación tóxica y agresiva se despertaron, pero Milena Zárate dejó entrever que esto sería una mentira más de su hermana menor.

¿Realmente quién le pega a quién?, con esta pregunta es como Milena Zárate intentó abrirle los ojos a Magaly Medina quien creía ciegamente en que Greyssi Ortega sí fue golpeada en más de una ocasión por su esposo, pero las declaraciones de la empresaria colombiana dejaría en tela de juicio lo que podría ser una mentira más de la esposa de Ítalo Villaseca.

Magaly intentó defender lo que le creyó a Greyssi Ortega afirmando que Milena vio eso en más de una ocasión, pero fue ella misma quien descartó eso: “Nunca lo he visto yo, no Magaly, nunca he visto que él le pegue a ella, al contrario, había momentos en los que se confrontaron con mi mamá y él es quien acusa a ella de pegarle”.

Sería este uno de los motivos que sumados a la relación tóxica que vive Greyssi e Ítalo lo que llevaría a la familia Villaseca a no querer a la hermana de Milena Zárate y lo contó así: “¿Tú sabes por qué la familia de Ítalo no la quiere? Porque ellos sí han vivido con ellos dos”.

