Tras la plantada que le dio Greyssi Ortega a Magaly Medina y el apoyo que consiguió para ella, Milena Zárate decidió hablar sobre el tema no sin antes decirle “te lo dije” a la ‘urraca’, quien escuchó las declaraciones de la empresaria colombiana que contó cómo inició el nuevo lío entre ella y su hermana menor cuando llegó a Estados Unidos.

Milena Zárate contó que a penas Greyssi Ortega llegó a Estados Unidos, los problemas y preocupaciones no pararon para ella, ya que era constantemente llamada para escuchar los dramas que su hermana menor atravesaba por sus peleas con Ítalo Villaseca, quien la habría dejado en la calle teniendo que recibir la ayuda de su hermano conocido como ‘El parcero’: “Yo qué puedo hacer, porque yo acá, ellos allá, qué hago, mi hermano se fue a tocar la puerta de una iglesia para que la alberguen a ella y de la casa a ella la botaron porque no soportaron ver lo que ella hacía, 24 horas con el celular y esos niños en un abandono total y la señor le dijo que se vaya”.

Tras este suceso y quedarse una vez más sin casa, Greyssi Ortega habría llamado a Milena Zárate para recibir ayuda para salir de Estados Unidos: “Esa fue la primera vez que quería venir a Perú y llama a Pepe y le dice me quiero ir y me llaman a mí y me dice que quiere ir a Colombia o a Perú”.

Cansada de los problemas que generaba Greyssi Ortega, Milena decidió encararla sin esperar que este sea el motivo para que la esposa de Ítalo Villaseca vuelva a desatar una batalla en contra de ella y una molestia que ahora la empresaria intenta que no le afecte: “Le digo, pero no sea descarada, si usted va a ir a meterse a la casa de mi mamá yo no la voy a recibir porque ese es un hombre sin vergüenza y si usted viene qué pretende, que yo la mantenga, que mi mamá la mantenga y por eso se molestó conmigo”.

