Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón , se pronunció tras el reciente ampay de la joven con Bryan Torres, amigo - y supuesto ‘chupe’ - del exfutbolista Jefferson Farfán.

El popular ‘Murcielago’ fue contundente y dijo que no sabía que su hija estaba saliendo con ‘El Bryan’, pero dijo confiar en el criterio de Samahara. Y es que, se especula, que el amigo de Farfán se estaría aprovechando de la fama de la joven para promocionar su nueva orquesta de salsa.

“No, yo no sabía nada, siempre le he dicho, ‘tú eres joven, comenzaste por el final’. Ella no conoció mucha calle, pero es muy inteligente, entonces ella tiene su radar, ella sabe con quién sí y con quién no. Puede tener mil amigos y eso no significa nada” , comentó este 19 de julio en ‘Amor y Fuego’.

¿JEFFERSON FARFÁN ESTARÍA DETRÁS DE LA SALIDA DE SAMAHARA CON ‘EL BRYAN’?

Abel Lobatón comentó que Samahara tiene comunicación con Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug, pero no quiso opinar si Bryan Torres se estaría aprovechando de su hija. Recordemos que la ‘Foquita’ también está promocionando la orquesta de salsa de su amigo.

“Ella (mi hija) quiere mucho a Jefferson, ya lo dijo, nunca lo ha escondido, me parece chévere el cariño que se tengan (...) me imagino que (conoció a Bryan) porque se llaman, salen juntos (con Jefferson)”.

“¿Saliente? uno puede tener muchos amigos, eso no signifique que tú estés con alguien. Yo puedo salir con Andrea, salientes como amigos, por ejemplo, puedo salir con Janet y eso no significa que sea mi saliente”.

Abel Lobatón desconoce sobre la existencia de nuevo novio de su hija Samahara. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR