Leslie Shaw no se quedó callada y ‘cuadró', una vez más, a Luis ‘Cuto’ Guadalupe , luego que este la criticara por usar maquillaje y caminar con el rostro cubierto cuando ambos participaban en ‘El Gran Show’.

El exfutbolista asegura que no dijo nada ofensivo e insiste en que la cantante peruana se disculpe: “En ningún momento le he faltado el respeto, ¿Qué dicho yo para ofenderla? ella pasaba de frente para que la maquillen”.

La intérprete de la ‘Faldita’ estuvo este 18 de julio en ‘Amor y Fuego’ y le puso el ‘parche’ al exjugador, indicando que sus comentarios fueron burlones.

“Lo dicen burlándose y eso me parece de mal gusto, hablar del aspecto físico de una chica... ¿un hombre? que esa sea su gracia, no le he dado la confianza para que se bromee así conmigo. Me parece que las disculpas me las tiene que dar a mi”, comentó, furiosa.

Qué dijo Lelsie Shaw de la infidelidad al ‘Cuto’ Guadalupe

Reveló que el exídolo de Universitario llamó a su jefe de prensa para decirle que fueron malinterpretadas sus declaraciones.

“¿Por qué tiene que hablar de mi cara, que hable de su mujer... yo escuche que había pasado eso (lo de su infidelidad) y luego escuché que se amistaron y me quedé allí en el chisme (…) dijo que yo entendí mal, no, yo no entendí mal, si no quieres que te responda, no te metas conmigo, yo no me voy a quedar callada. ¿Él que pensaría? ¿que yo no lo iba a responder? de mal gusto esa broma, no tiene mamá, no sé si tienes hijas mujeres? que hable así, me parece horrible”.

