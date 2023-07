Francisco de Paula Bazán Landi, conocido popularmente como ‘Paco’ Bazán ha dado de que hablar en las últimas horas al hacer fuertes revelaciones sobre su vida personal. El exarquero de la U se quebró al confesar que está separado de su esposa, madre de sus dos pequeños hijos.

En el programa de ‘Erick y Gonzalo’ de YouTube, el presentador de ATV ha revelado que tocó fondo tras separarse de su esposa y confesó que hizo una promesa de castidad a Dios para regresar con su pareja.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio” , dijo Paco Bazán tras discutir fuertemente con Gonzalo Núñez.

¿Quién es la esposa de ‘Paco’ Bazán y por qué decidió separarse del arquero de la U?

El exarquero, de 42 años de edad, se casó con su novia de juventud, con la que decidió dar el importante paso de convertirse en marido y mujer en el año 2007. Años más tarde, le dieron la bienvenida a sus dos hijos.

Quién es la esposa de Paco Bazán. Foto: (redes sociales).

Sin embargo y para sorpresa de muchos, este martes 18 de julio, Paco ha confesado que se encuentra separado de su esposa. De acuerdo a Bazán, en su momento no supo valorar su matrimonio.

“Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida. Espectacular en todo sentido, mujer de valor, íntegra, decente, amorosa… mi amor de juventud que luego fue mi esposa y que me regaló dos hijos maravillosos, no había nada que me haga feliz” , dijo en una entrevista en Ritmo Romántica.

“Y ahora no está mi esposa, mis hijos están por partes y yo soy feliz porque está la persona que nunca permití que esté, pero siempre estuvo ahí, salvándome. Solo que yo no le abría la puerta” , añadió.