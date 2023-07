Melissa Paredes no ha sido ajena a la polémica que se ha armado después de las declaraciones del experimentado actor Sergio Galliani, quien confesó que no conocía a la modelo, pese a que ella fue la protagonista de varias novelas de Michelle Alexander y recientemente se unió al elenco de ‘Al fondo hay sitio’, donde le da vida a la repartidora Patty.

La novia del ‘Activador’ conversó con América Espectáculos este miércoles 19 de julio de 2023, durante la premiere de la película ‘Barbie’.

¿Qué le respondió Melissa Paredes a Sergio Galliani?

“No todo el mundo me tiene que conocer ¿no? Tampoco lo vi mala onda, lo vi como que ‘no la conozco’ y está bien. No todo mundo tiene por qué conocerme y saber quién soy. No me parece algo malo, ni ofensivo. Me pareció fresh” , comentó Melissa Paredes.

Además, defendió su faceta como actriz y resaltó que se ha preparado y ha estudiado por muchos años, motivo por el cual ha sido protagonista de exitosos proyectos televisivos.

“Yo me he preparado varios años ya para hacer actriz. Aparte, tengo tres protagónicos. Ya tengo una carrera como actriz que lamentablemente mi vida personal, por un momento fue muy estresante que opacó mi trabajo en sí, pero me dedico a la actuación. Me lo he ganado a pulso, a mí nadie me regaló nada. He estudiado con Bruno Odar” , añadió.