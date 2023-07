La actriz Airam Galliani e hija del destacado actor Sergio Galliani, abordó recientemente el tema de Melissa Paredes, la nueva incorporación a la serie ‘Al fondo hay sitio’. Estas declaraciones surgen después de que su padre hiciera comentarios que se volvieron virales, manifestando que no conocía el trabajo actoral de la exreina Miss Perú y que ni siquiera sabía quién era.

La actriz Airam Galliani se encontraba promocionando la obra teatral ‘Playoff’, en la cual participa, cuando fue consultada sobre el tema de Melissa Paredes. Airam, quien también es parte del mundo artístico, manifestó que tampoco conoce personalmente a la pareja del ‘Activador’, pero sí tiene noción de su trayectoria profesional.

“Yo no la conozco...en persona, no la conozco. Claro, sé quién es, pero no la conozco”, aclaró Airam Galliani. Sin embargo, destacó que está al tanto de que Melissa Paredes es una figura reconocida en la televisión, especialmente en el ámbito de las novelas. Aunque no tiene un conocimiento exhaustivo sobre ella, señaló que “es una chica que también está en la televisión, en novelas, no sé si está en teatro, pero... creo que es una chica que hace un poco de todo”.

Las declaraciones de Sergio Galliani, quien previamente había expresado desconocer el trabajo de Melissa Paredes, generaron diversos comentarios en redes sociales. Sin embargo, Airam Galliani se mostró neutral y respetuosa en su respuesta, evidenciando que, si bien no la conoce personalmente, tiene conocimiento de la trayectoria profesional de la actriz.

El ingreso de Melissa Paredes a ‘Al fondo hay sitio’, una de las series más exitosas en la televisión peruana, ha generado expectativas entre los seguidores del programa. Sin duda, su participación en la serie dará mucho de qué hablar y captará la atención de los televidentes.

