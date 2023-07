La ‘ninguneada’ que le metió Sergio Galliani a Melissa Paredes tras su ingreso a ‘Al fondo hay sitio’ sigue dando de que hablar. Esta vez, la cantante Cielo Torres opinó sobre las declaraciones del popular ‘Nachito’, quien desconoció a Paredes y su trabajo actoral, pese a que la modelo ha sido protagonista de varias telenovelas de Michelle Alexander.

La salsera conversó con El Popular, donde aseguró que todo el Perú sabe quien es Melissa Paredes, pues es un personaje mediático de la farándula local.

¿Qué dijo Cielo Torres sobre Sergio Galliani y Melissa Paredes?

“No he visto cuál ha sido su expresión, porque una cosa es leerlo y otra cosa es ver la intención, pero también está en todo el derecho de no conocer a todos. Seguramente tampoco conoce a Cielo”, comentó Cielo Torres.

“Sabemos que Melissa ha estado envuelta en temas mediáticos y todos saben que de una o otra forma todos saben quien es Melissa Paredes, entonces no sé en qué contexto lo dijo Sergio, espero que no sea en sarcasmo o mala onda” , agregó.

¿Qué dijo Sergio Galliani sobre Melissa Paredes?

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo Galliani.