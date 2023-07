Erick Elera rechazó a las declaraciones de su excompañero Sergio Galliani sobre la reciente incorporación de Melissa Paredes a ‘Al fondo hay sitio’. El popular ‘Nachito’ tuvo duras palabras contra la exreina de belleza y dio a entender que no sabe quien es ella.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo Galliani.

¿Qué dijo Erick Elera sobre Sergio Galliani y Melissa Paredes?

El actor que le da vida a Joel González no sería ajeno a este caso y discrepó públicamente con su colega. Además, se desvivió en elogios por Paredes.

“Ella es buena actriz (Melissa) y lo saben los guionistas. Lo que sé es que hasta el momento ella está haciendo un buen trabajo, tuvo un casting y pudo ingresar. Yo me siento feliz con todo el qué ingresa, siempre les doy mi apoyo y quien me conoce sabe qué jamás yo he puesto una cara o un pero a nadie. Con quien me toque actuar yo lo trato con el mayor respeto y trato de aprender de esas personas para hacer que las cosas fluyan y funcionen” , comentó Erick Elera a El Popular.

“Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a qué mi relación laboral funcione. No es la primera vez qué trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela ”, agregó.

