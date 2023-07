Desde Bolivia, Giuseppe Benignini ‘El Principito’ despotricó en su cuenta de Instagram contra Carlos Cacho. El modelo arremetió contra el maquillador peruano, quien dejo entrever que habían sido amantes. En sus historias, el ex de Micheille Soifer negó ser gay y aseguró que si él fuera homosexual, no tendría ningún problema en decirlo.

“Para dejártelo claro a ti y a todo esos mariquitos que también salieron a hablar. Yo nunca en mi vida he estado con un gay. Yo soy hetero. Si mis gustos y mi inclinación fuera hacia ese lado no tendría ningún problema en aceptarlo, pero no es así”, aclaró en su plataforma.

¿Qué dijo el ‘Principito’ sobre la salud de Carlos Cacho?

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su iracundo mensaje fue lo que dijo sobre la salud de Carlos Cacho, a quien le recomendó que se hiciera un examen de Elisa.

“Tú lo que eres es un asqueroso acosador y que andas por la vida haciéndole daño a la gente sin motivo, te quedarás frustrado todo tu vida porque no sirves para nada más bien, revísate a ver sino tienes VIH porque andas con todo el mundo como p* barata” , disparó.

‘Principito’ sobre la salud de Carlos Cacho. Foto: (Instagram/@gbenignini).

