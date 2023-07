José Eduardo Verástegui, de 49 años de edad, es el productor mexicano que está detrás de la película del momento “Sound of Freedom” (Sonido de libertad), la cual es protagonizada por Jim Caviezel, actor que le dio vida a Jesucristo en “La pasión de Cristo” de Mel Gibson. La cinta narra la lucha de un agente contra el tráfico ilegal de niños en Latinoamérica.

A raíz del éxito de la película, la vida del también actor ha generado curiosidad. En esta nota te invitamos a descubrir todo sobre la vida y carrera de Eduardo Verástegui, desde su paso por famosas novelas juveniles hasta su llamativo voto de castidad

¿Quién es Eduardo Verástegui?

Eduardo Verástegui es un actor, cantante, productor y activista de los derechos humanos y la familia. Nació el 21 de mayo de 1974 en el estado mexicano de Tamaulipas. Sin embargo, es recordado por ser uno de los galanes juveniles que más rompió corazones en la década de los 90.

Con sus impresionantes ojos verdes, su alborotada cabellera negra y su más 1.90 de estatura, el actor se robó la atención en telenovelas como: Alma Rebelde, Tres Mujeres y Soñadoras, donde compartió roles con Aracely Arámbula y Angélica Vale.

Aunque muchos también recuerdan a Eduardo por ser el bailarín que acompañó a Jennifer López en uno de sus más sensuales videos: “Ain’t funny”.

Bello y Casto: Eduardo Verástegui lleva casi 20 años en abstinencia

A la edad de 28 años de edad, el exgalán de Televisa decidió cambiar radicalmente su vida y alejarse del mundo del entretenimiento. Verástegui dejó atrás los excesos de su juventud para entregarse por completo a Dios. Ese año, realizó un voto de castidad, que, según sostiene, ha logrado mantener por casi 20 años.

“Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido”, dijo el actor que lleva más de dos décadas sin tener relaciones sexuales.

“’La castidad no es sana’, me decían o ‘el sexo es una necesidad física’. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, sino respiras te mueres. Yo no he conocido jamás alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico” , agregó.

¿Cuándo se estrena ‘Sound of Freedom’ en Perú y Latinoamérica?

“Sound of Freedom” (Sonido de la libertad) se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de julio y llegará a México en agosto de este año. Si bien aún no se sabe si llegará a Perú, el productor mexicano Eduardo Verástegui reveló que tiene planes para estrenarla en toda Latinoamérica.

