Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse luego que el Poder Judicial la hallará culpable y la sentenciara a 1 año y 8 meses de prisión suspendida y al pago de 100 mil soles por haber difamado al exfutbolista Jefferson Farfán.

Lejos de mostrarse derrotada, la ‘Urraca’ decidió voltear la página y posó en una sensual sesión de fotos en donde aparece luciendo un atrevido body.

“¡Ni buena, ni mala! ‘Solo una mujer que va por la vida con la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta’”, escribió como descripción de su post.

Critican a Magaly Medina por posar en sensual body tras perder juicio con Farfán

Aunque muchos elogiaron a la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ por mostrar su seguridad tras perder el juicio con Farfán, otros condenaron su sugerente fotografía y hasta la llamaron bataclana.

“Qué vergüenza ajena hacer el ridículo a esa edad. Ya no tiene 18 años”

“Gise se reiría mirando esto, odiabas a las bataclanas”

¿Qué dijo Magaly Medina sobre críticas?

Sin embargo, Magaly Medina no se quedó callada y respondió a sus críticos: “¿Vergüenza? ¿Por qué? Me siento espectacular y me veo igual” , “Tú no entendiste nada. Bataclana es un término castizo que utilizaba para referirme a las vedettes de manera sarcástica”

