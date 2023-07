La influencer Stephanie Valenzuela, también conocida como ‘Tefi Valenzuela’, ha decidido pronunciarse ante los fuertes rumores que la vinculan sentimentalmente con el futbolista peruano Anderson Santamaría. En un singular vídeo compartido en sus redes sociales, la joven dejó en claro que no tiene pareja en este momento y disfruta de estar soltera.

Recientemente, Stephanie Valenzuela se ha visto en medio del escrutinio público debido a unas imágenes difundidas en el programa ‘Amor y fuego’, donde se mostraba al deportista junto a una joven que se señalaba como la guapa modelo peruana. Ante las especulaciones, Tefi Valenzuela decidió interactuar con sus seguidores para aclarar la situación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer respondió a una curiosa usuaria que le preguntó si tenía novio. Con una nota de humor y usando la voz de la cantante Belinda, Stephanie compartió su comentario al respecto. “Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer novios en todas partes del mundo así que no… no me casen”, afirmó la exchica reality.

De esta manera, Stephanie Valenzuela desmintió tener una relación amorosa con Anderson Santamaría o estar involucrada sentimentalmente con alguien en este momento. La artista, quien actualmente reside en México, país donde el futbolista juega para el equipo Atlas F. C., dejó claro que está enfocada en su carrera y disfruta de su soltería sin compromisos.

