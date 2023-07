Una vez más la popular ‘urraca’ logró despertar las reacciones de sus fans en redes sociales y esta vez las opiniones estuvieron dividas entre los que la elogian y los que intentan destruirla y no perdieron la oportunidad al ver su último video en ropa de baño.

“¡Ni buena, ni mala! ‘Solo una mujer que va por la vida con la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta’”, fue el mensaje inspirador que acompañó el video de Magaly Medina en ropa de baño y no esperó levantar tantas críticas y malos comentarios en algunos cibernautas.

“Llegar a los 60 y ser ridícula, jajaja pensé que era la tigresa del oriente”, “La señora se parece a estas muchachas las cuales ella crítica. Poniendo su foto o vídeo mostrando las 4 letras y junto un texto sacado de Google. Al final ella muestra así una vez más su doble moral”, “y Dios!!! No sabía que para tener la frente muy alta había que hacer el ridículo, creo que la señora no tiene la autoestima muy alta si no, muuuuy desubicada. Con todo respeto”, fueron algunos de los comentarios que intentaron destruir a la ‘reina de la farándula peruana’.

