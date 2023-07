¡Le respondió! Magaly Medina respondió con todo a Nicola Porcella, quien hace poco se sinceró en el reality mexicano ‘La Casa de los Famosos’ en el que recordó parte de la polémica relación que tuvo con Angie Arizaga e indicó que la fue la ‘Urraca’ la responsable de su salida de la televisión.

Como se recuerda, en una reciente edición de ‘La Casa de los Famosos’, el ex capitán ‘histórico’ de ‘Esto es Guerra’ reveló detalles a sus compañeros del reality mexicano de su sorpresiva salida de la televisión peruana. Además, contó su verdad entorno a las controversiales acusaciones de agresión contra su expareja.

Magaly Medina responde a Nicola Porcella

En la última edición de su programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, que se emitió la noche del martes 18 de julio, Magaly decidió responder los comentarios del ex chico reality. “ Me siento aludida, está hablando de mí (...) Acá en este programa todo lo que hemos hablado ha sido siempre con pruebas (...) Yo no te acusé de nada (...) Fueron otros, el primero, los amigos de Angie Arizaga, lo otro fue cuando te vimos con una actitud violenta con ella .”, comentó.

“ Eso te ganó por su puesto, porque los canales no pueden soportar que una persona en un horario que va dirigido a adolescentes, a niños y jóvenes pues no sea un ejemplo a seguir. Su comportamiento hizo que su canal, América TV, le retirara el respaldo .” agregó la periodista.





