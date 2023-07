Paco Bazán y Gonzalo Núñez discutieron EN VIVO durante la transmisión de su programa de YouTube, y esta vez la diferencia de opiniones no se debió a cuestiones futbolísticas sino a un tema religioso. Sin embargo, el intercambio de palabras habría afectado al ex portero quien terminó revelando una delicada situación familiar.

El propio conducto de televisión se mostró afectado y reveló que la discusión con Gonzalo Núñez lo afectó, pues según indicó él se entregó firmemente de su fe y al credo católico por lo que se molestó con las declaraciones del comentarista deportivo, quien habría cuestionado algunas acciones de la iglesia.

Paco Bazán confiesa que está separado de su esposa

La tensa discusión provocó que el ex futbolista hiciera algunas confesiones sobre su vida privada y explicara los motivos por los que mantendría su castidad. “ No voy atrás. Ha sido un honor estar con ustedes y no me hace bien en mi conversión, no me suma en mi vida. ¿Por qué hablo de mi castidad? Porque quisiera que más gente siguiera ese camino, fuera de su cuerpo, de su impulso ”, explicó en un inicio.

Paco Bazán indicó que la relación con su esposa no atraviesa un buen momento, motivo por el cuál actualmente está separado pero confía en que su fe solucionará todo. “Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio ”, comentó.





TE PUEDE INTERESAR