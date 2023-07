Janet Barboza cumplió 49 años de edad este 18 de julio, pero la publicación que compartió en su cuenta de Instagram dejo perplejos a todos sus seguidores. Aparentemente, la conductora de televisión habría querido despistar a los usuarios respecto a su verdadera edad.

La popular ‘Rulitos’ escribió “¡Y que sean 40 más!” , dando a entender que habría cumplido solo 40 años edad. Esto provocó las críticas de los fans, quienes aprovecharon para burlarse de ella y afirmar que Janet Barboza estaba cumpliendo 50 o 60 años.

“¡Nada que ver! Cumples 59 años. O quizás más... ¡y los representas!”

“Ja, ja, ja, 40, señora no hay nada mejor que envejecer con orgullo y dignidad”

“40 de experiencia”

“Janet, no le temas a tu edad, tengo que reconocer se te ve regia, pero ya estas en base 50, acéptalo”

“Está bien maltratada”

“Muchas felicidades... y que sean 60 años más”

Janet Barboza borrará su enorme tatuaje en el abdomen: “Me tatué a los 24″

Durante los 90s e inicios de los 2000, Janet Barboza lucía su esculpida figura y su gran tatuaje que tenía en el abdomen no pasaba desapercibido por sus fans.

“Me hice ese tatuaje después de tener a mi hija. Me hice con una barriga enorme y me llené de estrías y me traume, tenía 24 años y la verdad que entre en pánico”, comentó Janet Barboza.

La ‘rulitos’ estaría usando los nuevos avances tecnológicos para eliminar el tatuaje de su abdomen sin problemas y sin secuelas, algo que no existió cuando tomó la decisión de tatuarse: “En esa época no había el rayo láser y que te haces 1000 tratamientos, entonces me hice ese tatuaje para disimular las estrías, pero decidí borrarlo”.

¿Cuántos años tiene la ‘Rulitos’?

Janet Barboza nació el18 de julio de 1974 y cumplió 49 años este 2023.

