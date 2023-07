Nicole Akari no se quedó callada y no tuvo compasión a la hora de criticar a las conductoras de “América Hoy”, Janet Barboza y Ethel Pozo, por los distintos looks que utilizan en el magazine matutino.

Primero, la experta en modas comenzó con referirse a la popular ‘Rulitos’, quien aseguró que en pantalla es completamente distinta que en persona. “Para la edad que tiene Janet, tiene un cuerpo trabajado, ya sea con cirugía, con dieta y con lo que quiera. Pero en realidad yo siempre la veo como figurita repetida en los vestidos, el mismo molde, no arriesga” , comenzó diciendo.

“Cuando la vemos en pantalla utiliza casi siempre lo mismo, pero cuando hace sus videos o cuando la vemos en los aeropuertos, nos asusta y nos traumatiza a todas”, agregó fuerte y claro.

Asimismo, en conversación con Deysi Córdova en el espacio “Hablemos de Belleza”, Akari comentó que los vestuarios que utiliza la hija de Gisela Valcárcel no le favorece en nada en cuanto a su físico, y hasta le dio algunos tips para que se vea mejor en la pantalla chica.

“Ella siempre trata de estar lo más cómoda posible. Cuando ella utiliza demasiado estampados, el estampado te va a dar demasiado volumen y distorsión y vas a cortar tu cuerpo. Ella debe tener cuidado porque es una mujer de busto, hay que tener un escote para que el cuello no se te pierda y continúe en línea y la figura se te vea más armoniosa”, sentenció Akari.

