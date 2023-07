Melissa Klug se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras anunciar que se convertirá en madre por sexta vez, fruto de su relación con Jesús Barco, con quien lleva más de 3 años juntos.

Sin embargo, tras la feliz noticia muchos la han cuestionado sobre lo que será el futuro de la parejita, pues ambos aseguraron que se mudarían a una casa propia.

Ante esto, Kurt Villavicencio, más conocido en la farándula como ‘Metiche’, dio a conocer los motivos que lo llevan a pensar que el futbolista no tendría los medios suficientes para mantener al hijo que viene en camino y a la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Melissa ha dicho tantas cosas. Primero dijo que se iba a casar en República Dominicana, pero ahora que ha salido embarazada y no ha hablado del matrimonio . Luego dijo eso que ellos iban a tener su propia casa cuando se casen (...) Ahora, ¿para qué decir que se van a mudar de casa cuando no lo vas a hacer? ¿Por qué decir que te vas a casar cuando no lo vas a hacer?” , comenzó diciendo para El Popular.

Asimismo, el conductor de “Préndete” y compañero de conducción de Karla Tarazona, reveló el posible motivo por el cual no cree que la expareja de Jefferson Farfán se mude con Jesús Barco, de 26 años de edad.

“Eso te demuestra que el chico es todavía muy joven y no ha tenido la oportunidad de comprarse una nueva casa o un departamento (...) Cada uno está en un momento diferente de su vida. Ganan muy poco. No sé cuánto ganará, pero si es casa de Melissa ella puede meter a su casa a quién le dé la gana”, finalizó diciendo.

