¡Le da su apoyo! En una reciente entrevista, Sergio Galliani reveló que no ve televisión por lo que no estaría al tanto de la serie en que participó ‘Al Fondo Hay Sitio’. En ese sentido, también indicó no saber quién es Melissa Paredes, el nuevo jale del programa.

Las declaraciones del reconocido actor han generado todo tipo de reacciones y aunque algunos de los ex integrantes de ‘AFHS’ han respaldado el ingreso de la modelo al programa, la popular productora de televisión Michelle Alexander respaldó las palabras de Sergio Gialliani.

Michelle Alexander respalda a Sergio Galliani

Michelle Alexander se ha ganado su lugar en el mundo del espectáculo a través de su larga carrera como productora de exitosas series y programas para ‘América Televisión’. En ese sentido, la también directa de De Barrio Producciones indicó que no considera que las opiniones de Sergio Galliani hayan sido con mala intención hacia la bailarina.

“ Seguramente no la conocera, no todos tienen porque conocer a nadie , ¿no? No voy a comentar al respecto de nadie, pero no la conocerá seguramente, no verá televisión o no sé. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso. Yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie ”. comentó la productora.

¿Qué dijo Sergio Galliani sobre Melissa Paredes?

El reconocido actor peruano confesó que no sabe quien es ‘Paty’ y mucho menos conocer a la actriz que la interpreta, Melissa Paredes. En ese sentido, el también músico confesó que no ve televisión por lo que no estaría al tanto.

“ No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco ”, reveló Sergio. “ Te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie... (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco ”, sentenció el popular ‘Miguel Ignacio de las Casas’ para el diario La República.





TE PUEDE INTERESAR