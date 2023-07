La recordada cantante peruana, Ada Chura tuvo una exitosa carrera en la industria musical junto a Ruth Karina y Rossy War en la época de 90 de la tecnocumbia. Sin embargo, pese a la gran fama y el dinero qe ganaba por presentación, hoy está alejada del espectáculo.

Para sorpresa de todos, Ada Chura anunció su regreso a los escenarios tras poco más de dos décadas lejos de los escenarios. Como se recuerda, la cantante dio un emotivo concierto junto a la popular agrupación Corazón Serrano.

¿Por qué Ada Chura se alejó de la música?

Sus seguidores quedaron desconcertado con su repentino alejamiento de la música, pues la interprete de ‘Te arrepentirás’ se encontraba en el auge de su carrera como cantante. Sin embargo, la artista reveló los motivos por los que se alejó del espectáculo y prefirió iniciar de cero lejos de los escenarios en una entrevista con el diario local Trome.

La artista explicó que en ese momento se encontraba cansada del mundo artístico y lo que era estar en el mundo de la farándula llena de críticas y comentarios mal intencionados. En ese sentido, Ada Chura señala que en ese momento llevaba su tercer embarazo, lo cual la hizo replantear sus planes y que clase de vida quería.

“ Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan firme la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme ”, reveló la artista.

¿Qué trabajos tuvo Ada Chura tras alejarse de Chollywood?

Ada Chura confesó que durante un tiempo estuvo trabajando en algunas fábricas y luego fue asesora de Marketing para la Municipalidad de Tacna, lamentablemente el sueldo no le alcanzaba. “ Tenía tres hijos y coste de vida no me daba. Fue difícil, pero aprendí vivir así. Ganaba 700 soles mensuales. Aprendí a vivir con ese sueldo ”, indicó.

Sin embargo, alejarse de la música no fue suficiente, pues era reconocida por el público en la calle y la situación la habría agobiado por lo que decidió mudarse a Europa y comenzar de cero. Ada Chura trabajó como cuidadora de niños y ancianos.

“ Estuve trabajando con mi esposo en Palma de Menorca, España. Estuvimos cerca de ocho meses en Europa, yo cuidaba a abuelitos y él realizaba trabajos de electricidad. Pero los ingresos son muy diferentes ”, reveló la cantante la Trome.





