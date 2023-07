Airam Galliani, hija mayor del actor Sergio Galliani, opinó sobre Melissa Paredes, quien sigue en el ojo del huracán por su debut como ‘Patty’ en ‘Al fondo hay sitio’, el cual fue comentado por el popular ‘Nachito’, quien aseguró que ‘no sabía quien era’ la modelo.

A través de una entrevista con La República, la joven actriz calificó el trabajo actoral de la novia del ‘Activador’ Anthony Aranda. ¿Está de acuerdo con su papá?

¿Qué dijo la hija de Sergio Galliani sobre Melissa Paredes?

“Yo no la conozco...en persona, no la conozco. Claro, sé quién es, pero no la conozco” , reconoció la heredera del recordado Miguel Ignacio de las Casas.

“No sé mucho de ella, la verdad, pero de lo poco que he visto creo que es una chica que también está en la televisión, en novelas, no sé si está en teatro, pero...creo que es una chica que hace un poco de todo” , añadió.

¿Quién es Airam Galliani?

Airam Galliani es la hija mayor del actor Sergio Galliani. La joven, de 31 años de edad, es actriz, dramaturga, terapeuta y profesora de teatro peruana. Ha estudiado en la prestigiosa Escuela de Cine de New York.

TE PUEDE INTERESAR