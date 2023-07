Jaime Bayly, ha vuelto a dar de que hablar tras contar una nueva curiosa anécdota con la cantante Shakira. De acuerdo a ‘El ‘Francotirador’, la barranquillera fue ‘víctima’ de él y de su organismo durante un viaje entre Miami y Madrid. El escritor calificó las seis horas de vuelo en las que no dejó de soltar ventosidades como una “tortura abyecta” para la colombiana.

¿Qué pasó? Resulta que el escritor tuvo un problema gástrico tras ingerir varios alimentos durante su travesía y protagonizó un momento incómodo y gracioso, por el cual ha tenido que pedirle disculpas a la interprete del ‘Waka Waka’.

“Cuando vuelo no me privo de nada. Si me ofrecen comida me la como toda, la entrada, el plato de fondo, si son dos postres me los como los dos, el pan, si es integral, blanco, el aceite de oliva, me como el snack, pido te, café (...) Luego ocurre, con perdón, pido disculpas, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, que mi cuerpo es sometido a esa presión, mi organismo empieza a producir ventosidades, soy una máquina de producir flatulencias. En vuelo trasatlántico yo soy una máquina de expeler flatulencias. Entonces es una comida que ingerí en el avión, cuando empezaron a atacarme las primeras ventosidades tuve que tomar una decisión capital. Las reprimo o las dejo salir, porque a centímetros de mí, estaba una diva. Estaba a un paso, o a dos y me quiere todavía, me perdonó las críticas de la canción”, narró Bayly.

Jaime Bayly pide disculpas a Shakira

“Empecé a torturarla con esos aires viciados, y ella detrás, abandonada por su novio, con sus dos hijos atrás durmiendo (...) qué hizo entonces Shakira. Por cada flatulencia que yo despedía, ella sacaba un perfume y empezaba a rociar la cabina del avión. Su aire, hasta el mío y los colindantes y vecinos” , agregó.

Fiel a su estilo, describió el momento como “una batalla tremenda, entre un indio, bárbaro, desaseado, una máquina de echar p*dos, un viejo gordo pedorro con una diosa, una diva incorruptible, que se defendía con perfumes” .

¿Qué perfumes utilizó Shakira para ‘contrarrestar’ las flatulencias de Bayly?

El escritor mencionó que la expareja de Piqué utilizó al menos cuatro marcas de perfumes de alta gama: Cartier, Carolina Herrera, Armani y Tom Ford para ‘neutralizar’ los olores.

“Ella se defendió con delicadeza y finura, echando perfumes de alta gama: Cartier, Carolina Herrera, Armani y Tom Ford. Entonces eran los pedos de Jaime Bayly contra los perfumes de Tom Ford y ganaba Tom Ford y Shakira sobrevivió . A esta altura, avergonzado y humillado, les pido disculpas a ustedes, pero sobre todo expresó mis más sentidas disculpas a Shakira por ese ataque vil, rastrero, cobarde, y además repelente, al que la sometí en ese vuelo de Iberia, de Miami a Madrid. Perdóname, Shaki y te sigo amando, a pesar de mis ventosidades y flatulencias” , terminó su graciosa anécdota.

