El actor Christian Meier y Andrea Bosio Zegarra se dieron el ‘sí, acepto’ el 1 de julio de 2023 en una lujosa y romántica ceremonia que se realizó en el condado de San Diego, California. Ha sido una celebración por todo lo alto con multitud de invitados y famosos invitados.

Como era de esperarse, las imágenes de Andrea desfilando vestida de blanco hacia el altar se han robado todas las miradas. Aquí te contamos todos los detalles.

Así fue el vestido de novia de Andrea Bosio

Andrea María Bosio Zegarra llevó un vestido en corte sirena de color blanco de la diseñadora australiana Miss Scarlett, el cual combinó con unos aretes largos de diamantes y perlas, pulsera de perlas, anillo de compromiso de oro blanco y diamante de cuatro quilates.

Así fue el vestido de novia de Andrea Bosio. Foto: (Revista Hola/Dana Ferraro).

Para darle el toque diferente, la esposa de Christian Meier acompañó su elegante traje con mangas, guantes, off-shoulders y una cola extensa. Ella optó por llevar el cabello recogido en un moño alto al que le acompañaba un largo velo que iba junto a su caminar. En cuanto al maquillaje, estuvo a cargo de Maseera Hussain.

Así fue el vestido de novia de Andrea Bosio. Foto: (Revista Hola/Dana Ferraro).

“Me probé varios vestidos y el último fue el elegido. Me enamoré desde que me lo puse porque no solo tenía todo eso que yo buscaba y unos detalles preciosos, sino que sentía que había sido hecho para mí, pero le faltaba algo para que fuera 100% mi estilo, así que decidí agregarle las mangas y el resultado fue simplemente perfecto”, dijo la joven para la revista Hola.

Por su parte, el traje de Christian Meier fue diseñado por Carlos Eduardo Martínez, para la línea “Sobre medidas” de Carlos Nieto en Bogotá, Colombia.

Así fue el vestido de novia de Andrea Bosio. Foto: (Revista Hola/Dana Ferraro).