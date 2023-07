Magaly Medina opinó sobre su compañero Francisco ‘Paco’ Bazán, quien dio a conocer que tomó un voto de castidad luego de separarse de su esposa Janice, madre de sus dos hijos. El exfutbolista está atravesando una crisis matrimonial desde hace varios años, pero confía en que, con la ayuda de Dios podrá recuperar el amor de su amada.

La ‘Urraca’ se mostró sorprendida con la decisión del exarquero de Universitario de Deportes, quien le prometió a Dios que nunca más iba a tener intimidad con una mujer que no sea su esposa.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán y su castidad?

“Él ahora ha asumido la castidad religiosa y que lo va a hacer porque está separado de su esposa. Me ha sorprendido porque somos compañeros, pero cada programa es una burbuja. Y que está separado de su esposa, mientras que no recupere su matrimonio y su familia, él no se acostará con ninguna mujer” , comentó Magaly Medina este miércoles 19 de julio de 2023 durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“Bueno, yo creo que es respetable su posición o de cualquier persona que asuma castidad, además es respetable las razones por las que ha decidido eso (...) y es porque quiere recuperar a su esposa y a su familia” , agregó.

“Habría que preguntarle qué es lo que hizo, que ahora se siente tan culpable y arrepentido que dice que va a esperar la vuelta de su esposa de rodillas y con fe. No sabemos qué es lo que habrá hecho, él trabaja más tarde que nuestro programa de todas maneras le preguntaremos por qué no sabíamos su situación conyugal, solo sabemos que él está casado y que tiene dos hijos” , sentenció.

