Alfredo Benavides, de 52 años de edad, habló por primera vez sobre su historia de amor con María Fernanda Ubierna, hija del productor Guillermo Guille y exesposa de Ricky Tosso-quien era su compañero de trabajo. Como se sabe, Alfredo Benavides es padre de Giacomo, Rafaella y Doménico, quienes son fruto de su relación con María Fernanda.

En una entrevista con Trome, el popular ‘Niño Alfredito’ reveló cómo la fue reacción de Ricky Tosso al enterarse de que tenía un vínculo sentimental con su exesposa.

¿Qué le dijo Ricky Toso a Alfredo Benavides?

Recordó que en aquella época fue tachado de ‘partidor’ y se generó un gran escándalo: “Cuando en el canal se enteran, fue un escándalo. Era el año 93, creían que yo me había metido con la mujer de Ricky, se armó un chongazo. Pero lo peor de todo es que un día lo pesco a Ricky como haciéndose la víctima también”, contó.

“Cuando Ricky se entera de que yo estaba con María Fernanda, me cita en un café y me sienta. No me cuadró, pero me dijo: ‘Así que María Fernanda, qué pasó’. Le dije: ‘¿Qué pasó, nada, si tú ya no estás con ella, yo sé tu historia real’. Me dijo: ‘No sabes lo feliz que soy porque tú vas a ser la persona que va a criar a mi hijo. Ese era mi mayor temor, pensando quién iba a estar con María Fernanda y mira quién todavía va a estar con María Fernanda. Ahora, te voy a decir una cosa, piénsalo... Gracias porque yo ahorita ya estoy tranquilo’” , añadió.

¿Qué dijo Alfredo Benavides sobre Stefano Tosso?

Asimismo, habló sobre Stephano Tosso, hijo del fallecido actor y medio hermano de sus hijos. El cómico aseguró que considera al exchico reality como un hijo más por haberlo criado desde su primer año de vida.

“Yo estuve más de 10 años con María Fernanda, tuve tres hijos, Stefano es mi hijo, lo crie yo, lo tuve de un año” , aseguró.

