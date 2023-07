Alfredo Benavides acabó con las especulaciones y aclaró cuál es su verdadera relación con Gabriela Serpa, su compañera de trabajo en el programa cómico ‘JB en ATV’. El popular ‘Niño Alfredito’ contó todo lo qué ha pasado - hasta el momento - con la modelo de 30 años de edad.

El hermano de Jorge Benavides dio una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’. Él aseguró que nunca ha salido, ni a la esquina, con Gabriela Serpa.

“Yo nunca he salido con Gaby a cenar, ni a comer, ni a bailar. He trabajado con ella sí, en algún momento hace muchos años, pero no hemos compartido una cena, ni una salida, ni un cine, ni nada, todo ha sido laboral” , declaró a Trome.

Insistió en que sí tenía intenciones de invitarla a salir, pero el mismo día que pretendía hacerlo, salió un ampay de ella pasando la noche con un ‘chibolo’. Ese hecho puso punto final a su plan de conquista.

“Obviamente, qué voy a invitarla, qué le voy a decir, yo creo que ahí es donde se corta prácticamente todo como un hachazo. Cualquier persona o cualquier hombre se quedaría simplemente callado y no haría nada más (...) mató todo, no la ilusión, sino el poder conocerla más”.

Finalmente, indicó que la única forma de que, más adelante, pueda pasar algo con Gabriela Serpa es que se pelee con su ‘saliente’, identificado como Gonzalo Méndez , de 22 años de edad.

Magaly critica romance de Gabriela Serpa con chibolo

Para Magaly Medina, presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, la diferencia de edades entre Gabriela Serpa y su chibolo es bastante notable y al conocer la edad de ambos resaltó que la modelo no necesita nada de colágeno:

“Qué abusiva eres Gabriela, el chiquillo es bien chibolito. La diferencia de edades, ya te pasaste de colágeno”.

