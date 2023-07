¿No la olvida? Magaly Medina presentó en la última edición de su programa una nota sobre Alfredo Benavides y la nueva canción romántica que habría sacado caracterizado por el popular ‘Niño Alfredito’, misma que estaría dedicada a Gabriela Serpa.

En ese sentido, dicho tema compuesto por Carlos Rincón y titulado “Amor de niño ”, trataría sobre los sentimientos que aún siente el hermano de Jorge Benavides por su compañera de ‘JB en ATV’, con quien se le vinculó sentimentalmente en más de una ocasión.

“Al Niño Alfredito no le pueden romper el corazón porque es un infante. Yo solo quiero que escuchen mi canción y a veces dicen que los temas hablan por los cantautores”, comenzó diciendo el actor cómico.

“Sé que los niños no deben enamorarse, pero algo me pasa con ella porque la veo y miro mil estrellas (...) Será que su sonrisa es tan bella, me tiembla todo cuando se acerca a mi. Muchacha, dime por qué me siento así, será que el amor cometió un error y escribió tu nombre en mi corazón”, dice la letra del tema.

Gabriela Serpa ‘chotea’ a Alfredo Benavides y lo manda al psicólogo

La modelo Gabriela Serpa aseguró que el cómico Alfredo Benavides, pese a sus 51 años de edad, “le falta mucho por madurar”, pues no habría aceptado tener una relación formal con ella

“Cuántas veces me ha choteado a nivel nacional (...) Ya perdió su oportunidad. Es lo que él piensa, yo ya di mi posición (de no tener un romance con Alfredo) y me voy a quedar así. Quería ser poliamoroso, estar con sus bebitas. Alfredo tiene sus años, obviamente tiene problemas psicológicos que debe curar y de ahí que me llame. Si estoy disponible, sí, si no, ya fue”, expresó la menor de las hermanas Serpa.

