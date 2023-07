Fuertes declaraciones. Flor Guerra denunció a Marco Antonio Milosevic de abandonar a sus mellizas recién nacidas. Y es que el recordado conductor de la Teleferia no se quedó callado, se defendió y aseguró que está dispuesto a someterse a una prueba de ADN para confirmar su paternidad.

La mujer afirmó que mantuvo una relación el presentador desde febrero de 2021 hasta finales de 2022, pues ambos se conocieron mientras ella trabajaba como fisioterapeuta.

“Teníamos una relación. Venía a mi centro de trabajo, pasaba a recogerme. Iba a su departamento en Chorrillos, algunas veces me quedaba a dormir. Le dije (sobre el embarazo) en noviembre (del 2022), me dijo que no podía ser (el padre). No me volvió a llamar ni escribir”, comenzó diciendo la madre de familia.

Marco Antonio le responde a mujer que lo acusa de no hacerse cargo de sus hijas

El recordado conductor de la Teleferia, Marco Antonio, fue abordado por las cámaras del programa de Magaly Medina, para ser consultado sobre el par de mellizas que no habría querido reconocer, fruto de su relación con Flor Guerra.

“Me he enterado recién, el día de hoy he recibido la noticia de ella (...) A esta persona la he visto no más de cuatro veces, así que no he tenido contacto (…) Pueden ser mis hijas, como no también”, explicó.

Por último, aseguró que podría hacerse la prueba de ADN para confirmar su paternidad, y de ser así, hacerse cargo de las pequeñas bebés.

TE PUEDE INTERESAR