Ahora que Jonathan Maicelo luce muy enamorado de la modelo Samantha Batallanos, le preguntaron a Milena Zárate detalles de su presunto romance con el exboxeador. Ellos fueron vinculados en el 2017, incluso la colombiana y el empresario tuvieron una empresa juntos y hasta viajaron al extranjero en varias ocasiones.

“¿Cómo era Maicelo como pareja?”, le preguntó Edson Dávila a Milena en ‘América HOY’, este 13 de julio.

Milena indicó que dicho romance fue solo una leyenda urbana y que solo mantuvo una amistad con Jonathan Maicelo.

¿Por qué Milena nunca se enamoró de Maicelo?

La colombiana, dueña de una marca de ropa en Perú, explicó por qué nunca le dio el ‘SÍ’ al actual novio de Samantha Batallanos.

“Maicelo siempre fue para mi un amigo. Yo voy a decir algo, yo nunca estuve con él porque yo no quise ”, comentó.

Confesó que el exluchador no es una buena opción como pareja:

“Yo sé como es, un hombre trabajador, como hombre es increíble, pero como pareja... yo no tendría una pareja como Maicelo. Hasta el día de hoy nos llevamos bien, lo conozco perfectamente como amigo, y sé que Maicelo como pareja... no se si ahorita, quizá con esta chica cambie. (No lo recomiendo como pareja) porque Maicelo es muy enamoradizo, muy coqueto, no es un hombre que se compromete”.

