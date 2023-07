Un nuevo drama fue revelado en el programa de Magaly Medina y esta vez el villano es el recordado ‘Marco Antonio’ de la ‘Teleferia de las Américas’, quien no habría asumido su paternidad con un par de mellizos que actualmente no tienen dinero para alimentarse y fueron parte de un embarazo de riesgo que dejó a la madre muy delicada.

Flor Guerra es el nombre de la madre que denunció públicamente al recordado Marco Antonio y confesó cómo reaccionó el personaje de la farándula peruana cuando se enteró de que sería padre: “Le dije a fin de noviembre y me dijo que no podía ser, que por qué no me cuidé, no me volvió a llamar y me habló en marzo, pero no le contesté porque estaba en gestación difícil”.

La joven madre afirmó haber pasado por un embarazo de alto riesgo y Magaly Medina dio fe que producto de su gestación quedó con anemia y posteriormente una enfermedad infecciosa, dejándola sin trabajo y con gastos por los bebes, llevándola a pedir ayuda: “Me he quedado con anemia, he tenido una cesárea, lo que pido es que me ayude con la leche porque él como padre tiene una responsabilidad”.

Se mostró una llamada en la que Marco Antonio intentaba escudar su falta de atención por tener una esposa y aparentemente haber sacado los pies del plato con Flor y en una entrevista con Magaly TV, negó haber conocido antes del embarazo y descartó que toda la historia de la madre de gemelos sea real: “Si es así, ponme en contacto con tu hermana, pero no recibí ni una llamada más y a esta persona la he visto exagerando cuatro veces”.

