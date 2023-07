La cantante peruana Milena Warthon expresó su indignación ante un video compartido por un estudiante de la Universidad de Lima que fue criticado por contener estereotipos raciales. La artista, ganadora de una Gaviota de Oro en Viña del Mar, mostró su decepción al presenciar actos de racismo y discriminación que aún persisten en la sociedad.

Milena Warthon, exalumna de la Universidad de Lima, no dudó en hablar sobre el tema y le brindó una entrevista a un reconocido diario peruano, donde dejó clara su posición frente al racismo.

“Yo estaba de viaje cuando vi esto. No lo vi puntualmente porque creo que ya no estaba, más bien me enteré de todo un poco tarde (...). Estas cosas no deberían suceder, es ilógico que a un chico se le haya ocurrido hacer un video así, me parece fuera de lugar, descabellado”, expresó la cantante inicialmente.

Posteriormente, se mostró molesta al ver cómo aún existen personas que se burlan de aquellos pertenecientes a otras regiones del país. “No puedo entender cómo todavía hay gente que vive con ese pensamiento, es triste para él. Yo estudié en la Universidad de Lima y es triste tanto para él como para la universidad, porque es lamentable que se manche el nombre de la institución”, aseguró.

Asimismo, lamentó que el país no avance en relación a esta problemática. “Es más triste por la sociedad en sí, creo que estos son solo momentos en los que nos damos cuenta de que aún estamos muy mal como sociedad, todavía hay muchas cosas que cambiar en cuanto al racismo y la discriminación en el país. Es algo que está presente en la sociedad, en la calle”, añadió.

Las declaraciones de Milena Warthon reflejan su preocupación por los problemas de racismo y discriminación que persisten en la sociedad peruana y hacen un llamado a la reflexión y al cambio para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

