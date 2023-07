En un episodio reciente de la segunda temporada de “El gran chef famosos”, Ale Fuller, reconocida actriz, protagonizó un momento polémico al reaccionar de manera airada ante una crítica del exigente jurado Javier Masías.

Durante la competencia, Masías se acercó a Ale Fuller para evaluar su preparación de pollo frito y expresar su opinión al respecto. Sin embargo, la actriz no toleró la crítica y decidió responder enérgicamente.

Con los nervios a flor de piel, Ale Fuller no se contuvo y sorprendió tanto a sus seguidores como a sus compañeros con su reacción. De forma contundente, exclamó: “Yo soy dulce, pero cuando me buscan, me encuentran. Ahí voy contigo, Javier (Masías)”, dirigiéndose directamente a las cámaras.

Este incidente ha generado revuelo en el programa y ha dejado a todos los espectadores expectantes por el desarrollo de los próximos episodios. La personalidad de Ale Fuller ha quedado en evidencia, mostrando una faceta más desafiante y segura de sí misma.

Con “El gran chef famosos” cada vez más interesante, los fanáticos están ansiosos por descubrir cómo se desenvolverá Ale Fuller en las próximas etapas de la competencia y si su actitud desafiante tendrá alguna repercusión en su desempeño culinario.

