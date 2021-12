El actor Stéfanno Tosso, hijo del recordado Ricky Tosso, estuvo en el programa de Christopher Gianotti, respondiendo preguntas picantes y entre ellas, hubo un momento emotivo, al recordar una de sus travesuras de niño.

Stéfanno recordó que durante su infancia era muy inquieto y se creía “Tarzán”, por ello sufrió un accidente en el que Ricky Tosso se llevó el susto de su vida, al ver a su hijo en peligro.

“Había un árbol y yo me creía mono, justo estaba viendo Tarzán en VHS y yo me creía Tarzán. Entonces me trepo y digo, papá mira y cuando voltea a verme, se rompe la cuerda y caigo de espaldas y me quedé sin aire”, fue así como Stéfanno recordó una de sus travesuras de infancia.

Inmediatamente luego de caer, Ricky Tosso se acercó para auxiliarlo y llegando a la clínica, Stéfanno ya estaba bien, sin embargo, no fue el último susto para Ricky, ya que no pasó ni una semana para que Stéfanno vuelva a quedarse sin aire por otra travesura.

