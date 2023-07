Luz Elena Villaseca, hermana mayor de Ítalo Villaseca, arremetió contra Greissy Ortega, quien se encuentra en una tremenda polémica luego de perder cuatro boletos de avión que le facilitó el equipo de ‘Magaly TV, La Firme’. Como se recuerda, la colombiana pidió ayuda al programa de la ‘Urraca’ para retornar a nuestro país y denunció públicamente a su esposo de agredirla físicamente.

La cuñada de la colombiana se comunicó con el espacio de Magaly Medina donde reveló la complicada relación que tiene su hermano con Greissy Ortega.

¿Qué dijo la hermana de Ítalo Villaseca sobre Greissy Ortega?

“¿De qué Greissy quieres que te hable? De la Greissy que se presentó en mi casa indefensa, de la Greissy que después sacó las garras, de la Greissy que después quiso ser una santa paloma o de la Greissy que de vuelta volvió a ser el demonio que entró a mi casa. ¿De qué Greissy estamos hablando? A ella le entraba su otro yo, su otra personalidad y hacía algo, después volvió su otra personalidad y era otra, no sé cuántas personalidades tiene” , dijo.

Además, negó que su hermano Ítalo Villaseca haya echado a Greissy y a sus hijos a la calle. “No la botaron, llegamos a la casa y ella no estaba más con los niños. Ella se fue (...) tú sabes que cuando alguien llega a un lugar, a un país, llegas con nada en la manos. Lo poco que las personas nos pudieron brindar, las tiró a la basura ¿Por qué se fue? Porque a ella no le gustaba que le digan nada”, comentó

“Si por ella fuera, hace tiempo mi hermano hubiese estado preso en Perú. Si yo no hubiese defendido a mi hermano, yo no estoy diciendo que mi hermano es un hombre perfecto”, agregó.