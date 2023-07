Tras el rochoso desplante que le hizo Greyssi Ortega a Magaly Medina quien a través de un benefactor en Estados Unidos le consiguió cuatro pasajes para volver de Estados Unidos, la colombiana estaría intentando regresar a tierras peruanas a como de lugar y estaría recibiendo apoyo de otras producciones.

Magaly reveló que a través de otros canales se estaría intentando conseguir los pasajes de retorno para Greyssi Ortega, pero con la financiación de la misma empresaria, a la que le fallaron en la primera oportunidad: “De otras producciones y otros canales han estado tratando de decirle a la empresaria que por favor se los compre porque Greyssi es buena persona”.

Tanto Magaly como la empresaria habrían aprendido la lección y sería muy poco probable que si Greyssi vuelve a Perú, lo haga por la bondad económica de la amiga de la ‘urraca’: “No me ves la cara de tonta, no tengo cara de mosca muerta a estas alturas de la vida nadie me ve la cara, pero la Greyssi piensa que todo el mundo puede caer en sus manipulaciones”, advirtió la pelirroja.

