Bryan Torres , el amigo íntimo de Jefferson Farfán, se pronunció sobre su relación con Samahara Lobatón , quien pasó la noche en su casa el pasado 13 de julio. El joven se lanzó como cantante de salsa y, casualmente, ayer asistió al mismo circo donde acudió la influencer con su hija.

El ‘chupe’ de Farfán no ha querido oficializar a la hija de Melissa Klug e insiste en que solo son amigos. “Es mi amiga, estamos conociéndonos, todos bien, tranquilo, salimos, nada más (...) La conozco de tiempo, no la conozco de ahora, tú sabes que las cosas fluyen y ya”, comentó a los periodistas.

‘El Bryan’ también jura que su acercamiento a Samahara Lobatón no es una “estrategia” para promocionar su orquesta de salsa, cuyo dueño en el primo de Jefferson Farfán.

El joven se mostró sorprendido cuando le dijeron que al convertirse en ‘yerno’ de Melissa Klug entraría a la arena mediática.

“Ninguna estrategia, nosotros venimos trabajando hace 3 meses (...) [¿yerno de Melissa Klug?] Yo vengo haciendo música ya de años, esto no es nuevo para mi. Siempre han tratado de involucrarme por terceros, pero yo siempre he estado metido en el ambiente musical, siempre he vivido de esto”.

El mensaje de Bryan Torres a Youna, expareja de Samahara

Bryan Torres comenzó a salir con Samahara Lobatón a los pocos días que ella terminó su relación con Jonathan Horna ‘Youna’, el padre de su única hija.

No se considera un ‘partidor’: “No he partido a nadie, sí seguro, no he partido a nadie, es una chica linda, me parece una gran mujer, una gran mamá, ella está sotera y yo estoy soltero”.

